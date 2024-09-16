Вибух стався біля клубу у центрі Кельна: повідомляється про постраждалого
Київ • УНН
У понеділок вранці стався вибух біля клубу Vanity Club у центрі Кельна. Одна людина отримала легкі травми. Поліція проводить розслідування.
У понеділок вранці в німецькому місті Кельн стався вибух, повідомляється про одного постраждалого, пише УНН з посиланням на Radio Köln та Kölner Stadt-Anzeiger.
Деталі
Рано вранці в понеділок у центрі Кельна проводилася велика поліцейська операція. Поліція повідомляє, що на вулиці Гогенцоллернрінг між Рудольфплац і Еренштрассе нібито стався вибух.
Подальші подробиці поки невідомі. Речник пожежної служби сказав, що їх викликали, але гасіння не було потрібно.
"Ситуація на місці все ще заплутана. Імовірно, вибух стався біля клубу Vanity Club Cologne. Чи була це цілеспрямована атака, невідомо. Також у будівлі є відділення Butlers", - зазначає Kölner Stadt-Anzeiger.
Як повідомляє Radio Köln, за даними пожежної служби, одна людина отримала легкі травми та була доставлена в лікарню. Наскільки масштабні пошкодження будинку та як вони виникли, поки невідомо.
Як повідомляє Express, у розпорядженні редакції є записи з камер спостереження вхідної зони клубу. На ньому зображено людину в толстовці, яка нібито кладе сумку перед входом. Невдовзі після цього пролунав вибух.
Територія між Рудольфплац і Фрізенплац була оточена. Поліція Кельна через соцмережу X просить населення уникати цього району.
У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухівки - BILD 30.08.24, 14:02 • 13021 перегляд