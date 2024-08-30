У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухівки - BILD
Київ • УНН
На оборонному підприємстві в Тройсдорфі стався вибух, двоє співробітників серйозно поранені. На місці працюють рятувальники, поліція та пожежники. Причини інциденту з'ясовуються.
У Німеччині стався вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин, двоє людей отримали поранення, пише BILD, передає УНН.
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Інцидент стався в Тройсдорфі (Північний Рейн-Вестфалія), двоє співробітників дістали серйозні поранення.
На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція і пожежна бригада.
Про причини вибуху, поки невідомо.
За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії в Тройсдорфі - Dynitec і DynaEnergetics, пише газета Kölner Stadt-Anzeiger.
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