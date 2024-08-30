В Германии прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатки - BILD
Киев • УНН
На оборонном предприятии в Тройсдорфе произошел взрыв, двое сотрудников серьезно ранены. На месте работают спасатели, полиция и пожарные. Причины инцидента выясняются.
В Германии произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ, два человека получили ранения, пишет BILD, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия), двое сотрудников получили серьезные ранения.
На месте работают спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада.
О причинах взрыва, пока неизвестно.
По предварительным данным, речь идет о происшествии на территории оборонного предприятия Diehl Defense. Оно имеет две дочерние компании в Тройсдорфе - Dynitec и DynaEnergetics, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
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