Взрывы прогремели в Днепре на фоне баллистической угрозы из Крыма

В Днепре на фоне баллистической угрозы из Крыма прогремели взрывы, передает УНН.

Скоростная цель с ВОТ Крыма в северном направлении - сообщили в Воздушных силах.

Местные СМИ и паблики сообщают о взрывах в Днепре.

Информацию о взрыве в Днепре подтвердил нардеп Максим Бужанский.

Днепр, взрыв. Еще один - написал Бужанский.

В Полтаве прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы