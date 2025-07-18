Взрывы прогремели в Днепре на фоне баллистической угрозы из Крыма
Киев • УНН
В Днепре прогремели взрывы после сообщения Воздушных сил о скоростной цели с временно оккупированной территории Крыма. Информацию подтвердил нардеп Максим Бужанский.
В Днепре на фоне баллистической угрозы из Крыма прогремели взрывы, передает УНН.
Скоростная цель с ВОТ Крыма в северном направлении
Местные СМИ и паблики сообщают о взрывах в Днепре.
Информацию о взрыве в Днепре подтвердил нардеп Максим Бужанский.
Днепр, взрыв. Еще один
В Полтаве прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы18.07.25, 19:48 • 7082 просмотра