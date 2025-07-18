Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму
Київ • УНН
У Дніпрі пролунали вибухи після повідомлення Повітряних сил про швидкісну ціль з тимчасово окупованої території Криму. Інформацію підтвердив нардеп Максим Бужанський.
У Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму пролунали вибухи, передає УНН.
Швидкісна ціль з ТОТ Криму в північному напрямку
Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про вибухи у Дніпрі.
Інформацію про вибух у Дніпрі підтвердив нардеп Максим Бужанський.
Дніпро, вибух. Ще один
У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18.07.25, 19:48 • 8524 перегляди