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Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму

Київ • УНН

 • 5926 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи після повідомлення Повітряних сил про швидкісну ціль з тимчасово окупованої території Криму. Інформацію підтвердив нардеп Максим Бужанський.

Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму

У Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму пролунали вибухи, передає УНН.

Швидкісна ціль з ТОТ Криму в північному напрямку 

- повідомили у Повітряних силах.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про вибухи у Дніпрі.

Інформацію про вибух у Дніпрі підтвердив нардеп Максим Бужанський.

Дніпро, вибух. Ще один 

- написав Бужанський.

У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18.07.25, 19:48 • 8524 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Дніпропетровська область
Крим
Tesla
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