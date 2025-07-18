В Днепре прозвучала серия взрывов - ОВА
Киев • УНН
В Днепре прозвучала серия взрывов, о чем сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Воздушная тревога в области продолжается после сообщения о скоростной цели из Крыма.
Серия взрывов прогремела в Днепре, воздушная тревога продолжается. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Днепр. Серия взрывов. Область. Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается
Ранее
В Днепре прогремели взрывы после сообщения Воздушных сил о скоростной цели с временно оккупированной территории Крыма. Информацию подтвердил нардеп Максим Бужанский.