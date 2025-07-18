У Дніпрі пролунала серія вибухів - ОВА
Київ • УНН
У Дніпрі пролунала серія вибухів, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Повітряна тривога в області триває після повідомлення про швидкісну ціль з Криму.
Серія вибухів пролунала у Дніпрі, повітряна тривога триває. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Дніпро. Серія вибухів. Область. Ще перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває
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У Дніпрі пролунали вибухи після повідомлення Повітряних сил про швидкісну ціль з тимчасово окупованої території Криму. Інформацію підтвердив нардеп Максим Бужанський.