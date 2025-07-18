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Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных

Киев • УНН

 • 10190 просмотра

Народный депутат Дмитрий Гурин заявил, что ветераны не должны иметь льгот, а только социальную помощь, что вызвало возмущение военных. После волны критики нардеп извинился за свои высказывания.

Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин попал в скандал после того, как заявил, что "у ветеранов не должно быть никаких льгот". Его сообщение возмутило военных, которые публично раскритиковали чиновника. Что известно о ситуации – читайте в материале УНН.

Детали

В сообщении в соцсети Х Гурин выразил мнение, что для ветеранов не должно быть льгот, зато должна существовать соцпомощь, как в цивилизованных странах.

У ветеранов не должно быть никаких "льгот". Никаких бесплатных проездов, нулевого растаможивания автомобилей и прочего совка. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время пребывания на ЛБЗ, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования, помощи в поиске работы. При постоянной потере функциональности — оплаченные государством услуги соцподдержки, которые компенсируют эту потерю 

- написал Гурин.

Он отметил, что "социальную помощь должны адресно получать те, кто в ней реально нуждается, пока они в ней нуждаются, а не пожизненно люди со "статусом УБД", которые провели на ЛБЗ два дня".

Подытожив, нардеп добавил, что социальная помощь нужна для того, чтобы человек встал на ноги и перестал в ней нуждаться.

Такие заявления возмутили пользователей, в частности, действующих военных и ветеранов.

Так, экс-командир полка АЗОВ, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин "Мосе" подчеркнул, что специалистов по ветеранским делам сейчас очень много, правда, к самим ветеранам отношения они никакого не имеют.

Обсуждать, что нужно ветеранам, уж точно не стоит ЛГБТ-активистам с московским бэкграундом, которые никогда и близко с войском не были

 - написал он.

Жорин отметил, что Гурин не понимает до конца ситуации в Украине.

А тот факт, что этот не очень умный человек сравнивает службу народного депутата со службой в армии воюющего государства, говорит о том, что он не то что в ветеранской политике - он не отстреливает вообще, что происходит в Украине 

- написал “Мосе”.

Украинский ветеран, общественный активист и юрист, потерявший обе ноги на фронте и сейчас борющийся за права раненых ветеранов и лиц с инвалидностью, Олег Симороз также отметил "оторванность Гурина от реалий общества".

Работа судьи, министра или другого высокопоставленного чиновника не может быть даже на йоту сравнима с тем, что прошел реальный участник боевых действий. А сейчас, если сравнивать по социальной поддержке, то даже человек с инвалидностью 1 группы вследствие войны получает поддержки меньше, чем все эти госчиновники 

- написал под сообщением депутата Симороз.

Высказывания чиновника о ветеранах возмутили также и командира отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислава Бунятова. Он даже пожелал встретиться с Гуриным, чтобы обсудить пользу от функционала обязанностей военных и ветеранов.

Такое впечатление, что депутатов у нас выбирали по принципу низшей ветви дегенеративности 

- подчеркнул Бунятов.

Реакция и извинения Гурина

Когда на нардепа налетела буря хейта, он через несколько часов обнародовал новый пост - на этот раз уже с извинениями.

Общество, занесло, написал х*йню, извиняюсь. Я так же даю присягу и так же служу народу Украины, как госслужащие и судьи, но все мы служим не так же, как военные — они рискуют самым дорогим, жизнью за нашу возможность мирно жить, мы все у них в долгу 

- отметил Гурин.
Яна Соколовская

Яна Соколовская

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