Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін загримів у скандал після того, як заявив, що "у ветеранів не має бути жодних пільг". Його допис обурив військових, які публічно розкритикували можновладця. Що відомо про ситуацію – читайте у матеріалі УНН.

Деталі

У дописі в соцмережі Х Гурін висловив думку, що для ветеранів не має бути пільг, натомість повинна існувати соцдопомога, як у цивілізованих країнах.

У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи. При постійній втраті функціональності — оплачені державою послуги соцпідтримки, які компенсують цю втрату - написав Гурін.

Він зауважив, що "соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує, поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі "статусом УБД", які провели на ЛБЗ два дні".

Підсумувавши нардеп додав, що соціальна допомога потрібна для того, щоб людина стала на ноги і перестала її потребувати.

Такі заяви обурили користувачів, зокрема, дійсних військових та ветеранів.

Так, екскомандир полку АЗОВ, підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін "Мосе" наголосив, що спеціалістів у ветеранських справах зараз дуже багато, правда, до самих ветеранів стосунку вони ніякого не мають.

Обговорювати, що потрібно ветеранам, уж точно не варто ЛГБТ-активістам з московським бекграундом, які ніколи й близько з військом не були - написав він.

Жорін зауважив, що Гурін не розуміє до кінця ситуації в Україні.

А той факт, що цей не дуже розумний чоловік порівнює службу народного депутата із службою в армії воюючої держави, говорить про те, що він не те що у ветеранській політиці - він не відстрілює взагалі, що відбувається в Україні - написав “Мосе”.

Український ветеран, громадський активіст і юрист, який втратив обидві ноги на фронті та зараз бореться за права поранених ветеранів і осіб з інвалідністю, Олег Симороз також наголосив на "відірваності Гуріна від реалій суспільства".

Робота судді, міністра, чи іншого високопосадовця не може бути навіть на йоту порівняна до того, що пройшов реальний учасник бойових дій. А зараз якщо порівнювати по соціальній підтримці, то навіть людина з інвалідністю 1 групи внаслідок війни отримує підтримки менше ніж всі ці держпики - написав під дописом депутата Симороз.

Висловлювання чиновника про ветеранів обурили також і командира відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслава Бунятова. Він забажав навіть зустрітися з Гуріним, щоб обговорити користь від функціоналу обов’язків військових та ветеранів.

Таке враження, що депутатів у нас обирали за принципом нижчої гілки дегенеративності - підкреслив Бунятов.

Реакція та вибачення Гуріна

Коли на нардепа налетіла буря хейту, він за кілька годин оприлюднив новий пост - на це раз вже із вибаченнями.