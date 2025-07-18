Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:59 • 244 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:38 • 5190 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
13:33 • 16236 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
12:44 • 29744 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 31829 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 41879 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 144897 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 107096 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 104046 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 330004 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
75%
744мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 108035 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 85235 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18 липня, 08:28 • 77145 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 76790 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46229 перегляди
Публікації
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових14:37 • 10321 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 77606 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 144889 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 329996 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 241871 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігнат Юрій Робертович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Естонія
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46861 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 104176 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 112247 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 225736 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 283525 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Північний потік — 2

Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових

Київ • УНН

 • 10361 перегляди

Народний депутат Дмитро Гурін заявив, що ветерани не повинні мати пільг, а лише соціальну допомогу, що викликало обурення військових. Після хвилі критики нардеп вибачився за свої висловлювання.

Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін загримів у скандал після того, як заявив, що "у ветеранів не має бути жодних пільг". Його допис обурив військових, які публічно розкритикували можновладця. Що відомо про ситуацію – читайте у матеріалі УНН.

Деталі

У дописі в соцмережі Х Гурін висловив думку, що для ветеранів не має бути пільг, натомість повинна існувати соцдопомога, як у цивілізованих країнах.

У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи. При постійній втраті функціональності — оплачені державою послуги соцпідтримки, які компенсують цю втрату 

- написав Гурін.

Він зауважив, що "соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує, поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі "статусом УБД", які провели на ЛБЗ два дні".

Підсумувавши нардеп додав, що соціальна допомога потрібна для того, щоб людина стала на ноги і перестала її потребувати.

Такі заяви обурили користувачів, зокрема, дійсних військових та ветеранів.

Так, екскомандир полку АЗОВ, підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін "Мосе" наголосив, що спеціалістів у ветеранських справах зараз дуже багато, правда, до самих ветеранів стосунку вони ніякого не мають.

Обговорювати, що потрібно ветеранам, уж точно не варто ЛГБТ-активістам з московським бекграундом, які ніколи й близько з військом не були

 - написав він.

Жорін зауважив, що Гурін не розуміє до кінця ситуації в Україні.

А той факт, що цей не дуже розумний чоловік порівнює службу народного депутата із службою в армії воюючої держави, говорить про те, що він не те що у ветеранській політиці - він не відстрілює взагалі, що відбувається в Україні 

- написав “Мосе”.

Український ветеран, громадський активіст і юрист, який втратив обидві ноги на фронті та зараз бореться за права поранених ветеранів і осіб з інвалідністю, Олег Симороз також наголосив на "відірваності Гуріна від реалій суспільства".

Робота судді, міністра, чи іншого високопосадовця не може бути навіть на йоту порівняна до того, що пройшов реальний учасник бойових дій. А зараз якщо порівнювати по соціальній підтримці, то навіть людина з інвалідністю 1 групи внаслідок війни отримує підтримки менше ніж всі ці держпики 

- написав під дописом депутата Симороз.

Висловлювання чиновника про ветеранів обурили також і командира відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслава Бунятова. Він забажав навіть зустрітися з Гуріним, щоб обговорити користь від функціоналу обов’язків військових та ветеранів.

Таке враження, що депутатів у нас обирали за принципом нижчої гілки дегенеративності 

- підкреслив Бунятов.

Реакція та вибачення Гуріна

Коли на нардепа налетіла буря хейту, він за кілька годин оприлюднив новий пост - на це раз вже із вибаченнями.

Громадо, занесло, написав х*йню, вибачаюсь. Я так само даю присягу і так само служу народу України, як держслужбовці і судді, але всі ми служимо не так само, як військові — вони ризикують найдорожчим, життям за нашу можливість мирно жити, ми всі у них в боргу 

- зазначив Гурін.
Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоПолітикаПублікації
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9