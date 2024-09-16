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Вибух біля клубу в центрі Кельна: поліція не знайшла ознак тероризму

Вибух біля клубу в центрі Кельна: поліція не знайшла ознак тероризму

Київ • УНН

 • 15301 перегляди

Поліція Німеччини заявила, що вибух біля Vanity Club у Кельні - справа рук зловмисників, але не теракт. Двоє людей постраждали, триває розслідування з вивченням відеозаписів і опитуванням свідків.

Поліція Німеччини заявила, що причиною вибуху в Кельні біля Vanity Club стали дії зловмисників, але при цьому не виявлено ознак тероризму. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Стало відомо, що внаслідок вибуху, який стався в ніч на понеділок біля клубу в центрі Кельна, двоє людей постраждали, з них одна серйозно. Відомо, що постраждалі - це 53-річний чоловік і одна з прибиральниць клубу.

У поліції заявили, що вибух - справа рук зловмисників, але наголосили, що ознак тероризму не виявлено. Розслідування триває, фахівці вивчають кадри з камер спостереження і опитують свідків.

Нагадаємо

Вибух пошкодив будівлю на кільцевій дорозі, в якій знаходився нічний клуб Vanity Club Cologne. Після вибуху було перекрито частину внутрішнього транспортного кільця між площами Рудольфплац і Фрізенплац.

Косово звинувачує 45 сербів у терористичному нападі, в результаті якого загинув поліцейський11.09.2024, 17:06 • 15480 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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