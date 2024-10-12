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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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11 октября 2024, 10:16  •  127417 просмотра

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  149325 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  155199 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате взрыва на заправке в чечне погибли четыре человека, в том числе двое детей

В результате взрыва на заправке в чечне погибли четыре человека, в том числе двое детей

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 16:06  •  2134 просмотра

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В грозном взорвалась цистерна с газом на автозаправке, убив четырех человек, в том числе двух детей. Пожар на месте взрыва потушили, его причина до сих пор неизвестна.

После масштабного взрыва на заправке в чечне четверо погибших, в том числе двое детей. Об этом сообщили росвласти, пишет УНН.

Детали

В грозном, столице чечены, на автозаправке взорвалась цистерна с газом. После взрыва цистерну с газом с большой скоростью взрывной волной отбросило на несколько сотен метров в направлении жилой застройки. На скорости она задела людей и несколько машин, в результате чего погибли четыре человека. Среди них - двое детей, сообщили в российском чрезвычайном министерстве.

Пожар на заправке потушили. Причина взрыва пока не известна.

Напомним,

Известно, что взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей грозного. Местные паблики отмечают, что раздавались повторные взрывы.

Власти Польши согласились на экстрадицию чеченского беженца в рф9 октября 2024, 14:39 • 13406 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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