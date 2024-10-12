В результате взрыва на заправке в чечне погибли четыре человека, в том числе двое детей
Киев • УНН
В грозном взорвалась цистерна с газом на автозаправке, убив четырех человек, в том числе двух детей. Пожар на месте взрыва потушили, его причина до сих пор неизвестна.
После масштабного взрыва на заправке в чечне четверо погибших, в том числе двое детей. Об этом сообщили росвласти, пишет УНН.
Детали
В грозном, столице чечены, на автозаправке взорвалась цистерна с газом. После взрыва цистерну с газом с большой скоростью взрывной волной отбросило на несколько сотен метров в направлении жилой застройки. На скорости она задела людей и несколько машин, в результате чего погибли четыре человека. Среди них - двое детей, сообщили в российском чрезвычайном министерстве.
Пожар на заправке потушили. Причина взрыва пока не известна.
Напомним,
Известно, что взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей грозного. Местные паблики отмечают, что раздавались повторные взрывы.
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