Через потужний вибух АЗС у чечні постраждало щонайменше четверо людей
Київ • УНН
У столиці чечні вибухнула автозаправна станція біля коледжу. Серед постраждалих - жінка з дитиною, на яких ударною хвилею відкинуло балон. Причини вибуху наразі невідомі.
У грозному, столиці російської чечні, вибухнула АЗС. Інформація про це поширилася у пабліках, пише УНН.
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Відомо, що вибух пролунав на автозаправній станції біля одного з коледжів грозного. Місцеві пабліки зазначають, що лунали повторні вибухи.
Повідомляється про мінімум чотирьох постраждалих осіб. Серед травмованих жінка з дитиною, на яких ударною хвилею відкинуло балон.
У мережі публікують кадри з місця інциденту. На відео зафіксований потужний вибух, який викликав сильну пожежу. Причини вибуху наразі невідомі.
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