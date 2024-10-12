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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Через потужний вибух АЗС у чечні постраждало щонайменше четверо людей

Київ • УНН

 • 27402 перегляди

У столиці чечні вибухнула автозаправна станція біля коледжу. Серед постраждалих - жінка з дитиною, на яких ударною хвилею відкинуло балон. Причини вибуху наразі невідомі.

Через потужний вибух АЗС у чечні постраждало щонайменше четверо людей

У грозному, столиці російської чечні, вибухнула АЗС. Інформація про це поширилася у пабліках, пише УНН.

Деталі

Відомо, що вибух пролунав на автозаправній станції біля одного з коледжів грозного. Місцеві пабліки зазначають, що лунали повторні вибухи.

Повідомляється про мінімум чотирьох постраждалих осіб. Серед травмованих жінка з дитиною, на яких ударною хвилею відкинуло балон.

У мережі публікують кадри з місця інциденту. На відео зафіксований потужний вибух, який викликав сильну пожежу. Причини вибуху наразі невідомі.

Нагадаємо

Днями ватажок чечні рамзан кадиров оголосив "кровну помсту" представнику дагестану мілліардеру сулейману керімову та депутатам держдуми бекхану барахоєву і різвану курбанову. Він звинуватив їх у причетності до замовного вбивства самого кадирова.

Після того у республіці Інгушетія невідомі обстріляли автомобіль з працівниками центру "Е". Загинули троє поліцейських, заступник керівника центру не постраждав.

Формував загони "кадирівців" для підтримки рф: в Україні заочно судитимуть очільника парламенту Чечні19.01.24, 16:52 • 31962 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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