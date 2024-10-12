Из-за мощного взрыва АЗС в чечне пострадали по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
В столице чечни взорвалась автозаправочная станция возле колледжа. Среди пострадавших - женщина с ребенком, на которых ударной волной отбросило баллон. Причины взрыва пока неизвестны.
В грозном, столице российской чечни, взорвалась АЗС. Информация об этом распространилась в пабликах, пишет УНН.
Детали
Известно, что взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей грозного. Местные паблики отмечают, что раздавались повторные взрывы.
Сообщается о минимум четырех пострадавших лицах. Среди травмированных женщина с ребенком, на которых ударной волной отбросило баллон.
В сети публикуют кадры с места инцидента. На видео зафиксирован мощный взрыв, который вызвал сильный пожар. Причины взрыва пока неизвестны.
Напомним
На днях главарь чечни рамзан кадыров объявил "кровную месть" представителю дагестана миллиардеру сулейману керимову и депутатам госдумы бекхану барахоеву и ризвану курбанову. Он обвинил их в причастности к заказному убийству самого кадырова.
После того в республике ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с работниками центра "Э". Погибли трое полицейских, заместитель руководителя центра не пострадал.
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