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Из-за мощного взрыва АЗС в чечне пострадали по меньшей мере четыре человека

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В столице чечни взорвалась автозаправочная станция возле колледжа. Среди пострадавших - женщина с ребенком, на которых ударной волной отбросило баллон. Причины взрыва пока неизвестны.

В грозном, столице российской чечни, взорвалась АЗС. Информация об этом распространилась в пабликах, пишет УНН.

Детали

Известно, что взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей грозного. Местные паблики отмечают, что раздавались повторные взрывы.

Сообщается о минимум четырех пострадавших лицах. Среди травмированных женщина с ребенком, на которых ударной волной отбросило баллон.

В сети публикуют кадры с места инцидента. На видео зафиксирован мощный взрыв, который вызвал сильный пожар. Причины взрыва пока неизвестны.

Напомним

На днях главарь чечни рамзан кадыров объявил "кровную месть" представителю дагестана миллиардеру сулейману керимову и депутатам госдумы бекхану барахоеву и ризвану курбанову. Он обвинил их в причастности к заказному убийству самого кадырова.

После того в республике ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с работниками центра "Э". Погибли трое полицейских, заместитель руководителя центра не пострадал.

Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни19 января 2024, 14:52 • 31845 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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