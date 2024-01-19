Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни

Служба безопасности завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова и передала обвинительный акт в суд. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, с мая 2022 по октябрь 2023 года фигурант выполнял указание Кадырова по формированию штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины.

Кроме того, в течение июля-ноября 2022 года Даудов неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Даудову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);



ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Поскольку фигурант находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности - заявили в СБУ.

Дополнение

СБУ установили, что при непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78-й моторизованный полк спецназначения "север-ахмат", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат".

Впоследствии вражеские подразделения включили в состав оккупационных группировок рф и перебросили во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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Правоохранители подчеркнули, что "кадыровцы" участвуют в репрессиях против гражданского населения, во время которых похищают людей, оказывающих сопротивление захватчикам.

Кроме того, сам Даудов размещал на собственном Телеграм-канале сообщения, где призывал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова.

Напомним,

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