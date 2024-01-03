Убийство писателя Вакуленко: дело двух российских военных передали в суд

Двух российских военных, которые убили детского писателя Владимира Вакуленко и еще трех мирных жителей, будут судить, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным правоохранителей, обвиняемые проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва так называемой "лнр" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вс рф. Это командир этой роты с позывным "Лев" и его подчиненный, пулеметчик по кличке "Удод". Оба - уроженцы г. Луганск.

Следствие установило, что весной 2022 года обвиняемые находились в оккупированном в то время с. Капитоловка Изюмского района. Они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, который выступает против действий рф.

22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали к его дому и провели там "обыск". После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их к месту своей дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью".

Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду для выявления на его теле татуировок с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, российские захватчики увезли обратно писателя вместе с его сыном.

24 марта оккупанты снова вернулись и на этот раз "задержали" только писателя. После этого командир роты "Лев" приказал своему подчиненному-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте.

Обвиняемым инкриминируются убийства еще трех гражданских. Среди них - бывший участник АТО и двое мужчин. Их удерживали в погребе в антисанитарных условиях, без света, систематически били палками по всему телу.

После пыток оккупанты отвезли всех трех пострадавших в лес в Капитоловке. Командир роты приказал своему подчиненному по прозвищу "Удод" застрелить мужчин. Экспертизами установлено, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего пострадавшего оккупанты забили до смерти.

Также правоохранители установили еще один факт жестокого обращения подозреваемых с мирным населением. Одному из "задержанных" они силой засунули в рот гривневую купюру. Оккупанты добавили, что, если мужчина уберет ее изо рта, они его расстреляют. Однако после нечеловеческого содержания в погребе они все же отпустили гражданского.

Установлено, что все преступления "Лев" и "Удод" совершали в группе с другими российскими военными, идентификация которых продолжается.

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