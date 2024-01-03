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Вбивство письменника Вакуленка: справу двох російських військових передали до суду

Вбивство письменника Вакуленка: справу двох російських військових передали до суду

Київ • УНН

 • 31253 перегляди

Двох російських солдатів звинувачують у воєнних злочинах за вбивство українського письменника Вакуленка та трьох інших цивільних осіб.

Двох російських військових, які вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох мирних жителів, судитимуть, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"... прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними правоохоронців, обвинувачені проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої "лнр" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу зс рф. Це командир цієї роти з позивним "Лев" та його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод". Обидва – уродженці м. Луганськ. 

Слідство встановило, що навесні 2022 року обвинувачені перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій рф. 

22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там "обшук". Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагались схилити письменника до співпраці "з новою владою".   

Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином. 

24 березня окупанти знову повернулись і на цей раз "затримали" тільки письменника. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці.

Обвинуваченим інкриміновано вбивства ще трьох цивільних. Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків. Їх утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, систематично били палицями по всьому тілу.

Після тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капітолівці. Командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько "Удод" застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті.

Також правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із "затриманих" вони силою засунули у рот гривневу купюру. Окупанти додали, що, якщо чоловік прибере її з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного.  

Наразі встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває.

Вбивство письменника Вакуленка: відомі імена окупантів, причетних до розстрілу24.11.23, 20:02 • 40095 переглядiв

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