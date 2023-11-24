Убийство писателя Вакуленко: известны имена окупантов, причастных к расстрелу

Правоохранители установили новые детали смерти детского писателя Владимира Вакуленко и еще трех человек. В частности, харьковские следователи назвали фамилии подозреваемых. Об этом во время брифинга рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали

Правоохранители объяснили, что получить показания следователей было не просто, ведь люди, которые были под оккупацией, боялись давать показания.

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Несмотря на это следователям удалось собрать показания более 20 свидетелей, в общем уголовное производство насчитывает 13 томов.

Мы четко знаем, что произошло в день расстрела и накануне. Сначала похитили Вакуленко вместе с больным сыном, издевались и избивали. Потом отпустили и через день снова забрали. Мы знаем, что Владимира Вакуленко пытали перед казнью, заставляли раздеваться, искали татуировку тризуба, избивали - рассказал Сергей Болвинов.

По результатам экспертизы, причиной смерти Владимира Вакуленко стали огнестрельные ранения. Из его тела эксперты изъяли две пули от пистолета Макарова. У него также были сломаны два пальца на левой руке.

Сегодня уже установлены и обнародованы имена военнослужащих рф, причастных к убийству четырех жителей Изюмской громады. Это уроженцы Луганской области 50-летний Сергей Удоденко и 33-летний Владислав Нескородьев с позывными "удод" и "лев". Они служили в 4 роте 4 батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва ЛНР 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил рф - резюмировал Болвинов.

Дополнение

В этом деле следствие установило личности и обстоятельства убийства еще трех человек, следователи имеют неопровержимые доказательства, что этих людей также убили "лев" и "удод".

Среди свидетелей, которые дали следствию показания, житель села Капитоловка Евгений. Мужчина прошел застенок рашистов и чудом спасся. В течение недели оккупанты держали Евгения в подвале и применяли физическое насилие, чтобы узнать все, что интересует оккупационную власть.

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В Нацполиции отмечают, что следствие еще не завершено. По словам Сергея Болвинова, подозреваемых по этому уголовному производству может быть больше. "Удод" и "Лев" в ближайшее время будут объявлены в международный розыск.

Напомним

Агента фсб, который на собственном авто "провел" из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов, приговорили к 15 годам лишения свободы.