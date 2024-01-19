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Формував загони "кадирівців" для підтримки рф: в Україні заочно судитимуть очільника парламенту Чечні

Київ • УНН

 • 31961 перегляди

Служба безпеки України висунула звинувачення Магомеду Даудову, голові парламенту Чеченської Республіки, у численних злочинах, пов'язаних з війною проти України.

Служба безпеки завершила розслідування щодо голови парламенту Чеченської республіки Магомеда Даудова та передала обвинувальний акт до суду. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.

Крім того, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності

- заявили в СБУ.

Доповнення 

СБУ встановили, що за безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення "північ-ахмат"", а також батальйони "південь-ахмат", "захід-ахмат" та "схід-ахмат".

Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань рф та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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Правоохоронці підкреслили, що "кадирівці" беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам.

Крім того, сам Даудов розміщував на власному Телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.

Нагадаємо

В Україні судитимуть полковника фсб рф, який під час окупації Херсонської області керував катівнями, де тримали українців.

Володимир Омельченко

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