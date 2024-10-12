В Інгушетії невідомі розстріляли трьох російських поліцейських
Київ • УНН
У республіці Інгушетія невідомі обстріляли автомобіль з працівниками центру "Е". Загинули троє поліцейських з прізвищем Аушеви, заступник керівника центру не постраждав.
Ввечері пʼятниці, 11 жовтня, у республіці Інгушетія невідомі розстріляли автівку з російськими поліцейськімі. Про це повідомляє росЗМІ, пише УНН.
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Автівку зі працівниками місцевого центру "Е" (ред. - боротьба з "екстремістами") розстріляли при вʼїзді у місто Магас. Невідомі, які відкрили вогонь, зникли з місця подій.
За інформацією джерел, загинуло троє співробітників поліції. Примітно, що всі з прізвищем Аушеви. В авто також перебував заступник керівника центру боротьби з "екстремізмом" по Інгушетії Адам Хамхоєв. Проте він нібито не постраждав.
Нагадаємо
У лютому цього року Український парламент ухвалив постанову, в якій визнав право інгушського народу на незалежну державу і засудив злочини росії проти нього, включаючи масові депортації та захоплення територій.