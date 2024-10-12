В Ингушетии неизвестные расстреляли трех российских полицейских
Киев • УНН
В республике Ингушетия неизвестные обстреляли автомобиль с работниками центра «Э». Погибли трое полицейских с фамилией Аушевы, заместитель руководителя центра не пострадал.
Вечером пятницы, 11 октября, в республике Ингушетия неизвестные расстреляли автомобиль с российскими полицейскими. Об этом сообщает росСМИ, пишет УНН.
Детали
Автомобиль с сотрудниками местного центра "Э" (ред. - борьба с "экстремистами") расстреляли при въезде в город Магас. Неизвестные, которые открыли огонь, скрылись с места событий.
По информации источников, погибло трое сотрудников полиции. Примечательно, что все с фамилией Аушевы. В авто также находился заместитель руководителя центра борьбы с "экстремизмом" по Ингушетии Адам Хамхоев. Однако он якобы не пострадал.
Напомним
В феврале этого года Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления России против него, включая массовые депортации и захват территорий.