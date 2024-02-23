Парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії
Київ • УНН
Український парламент ухвалив постанову, в якій визнав право інгушського народу на незалежну державу і засудив злочини росії проти нього, включаючи масові депортації та захоплення територій.
Верховна Рада ухвалила постанову про відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засудження злочинів рф проти інгушів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Рада прийняла в цілому Постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії
За його словами, за ухвалення постанови проголосувало 248 нардепів.
Ця постанова:
- визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
- засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;
- підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.
Як зазначається, голові Верховної Ради доручено надіслати цю постанову всім членам міжнародного співтовариства і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу.
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