Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.