Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  2798 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  130791 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165836 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164400 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216823 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250184 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221045 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228898 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233388 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202714 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:57  •  16208 просмотра

Read in English

Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.

Верховная Рада приняла постановление о восстановлении территориальной целостности Ингушетии и осуждении преступлений рф против ингушей, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН

Рада приняла в целом Постановление №10344 о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, осуждение преступлений россии против ингушей и восстановление территориальной целостности Ингушетии

- написал Гончаренко в соцсетях.

По его словам, за принятие постановления проголосовало 248 нардепов. 

Это постановление:

  • признает право ингушского народа на самоопределение и создание независимого суверенного национального государства;
  • осуждает массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингушской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, политические репрессии и другие преступления, совершаемые правящим режимом россии с целью геноцидного уничтожения ингушской нации;
  • поддерживает стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности ингушского народа и сохранению его национальной идентичности.

Как отмечается, председателю Верховной Рады поручено направить это постановление всем членам международного сообщества и призвать их принять решение в поддержку ингушского народа. 

Рада приняла законопроект о демобилизации срочников23 февраля 2024, 09:54 • 21003 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
verkhovna-radaВерховная Рада
Парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії
Parliament supports restoration of territorial integrity of Ingushetia
Новости по теме

Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.

Политика •   •  16208 просмотра
Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.

Общество •   •  16874 просмотра
Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.

Политика •   •  47242 просмотра
Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

Война •   •  15727 просмотра
Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер де Кру посетят Польшу 23 февраля, чтобы обсудить протесты фермеров, помощь Украине и использование Польшей средств на восстановление.

Экономика •   •  14486 просмотра
Фон дер Ляйен и премьер Бельгии сегодня будут находиться в Польше

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

Война •   •  14802 просмотра
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.

Новости Бизнеса •   •  10038 просмотра
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала информаторку, которая собирала для своего сына-боевика "днр", разведывательную информацию о местах дислокации украинских войск и техники.

Война •   •  14639 просмотра
Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.

Экономика •   •  13497 просмотра
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ

Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) вручили четвертое сообщение о подозрении за то, что после предыдущих обвинений он продолжает распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.

Политика •   •  11405 просмотра
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ