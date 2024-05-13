Внаслідок серії масованих обстрілів рф по Вовчанську за добу поранено семеро людей
Київ • УНН
Семеро людей отримали поранення в результаті серії масованих обстрілів Вовчанська Харківської області російськими військами з різних видів зброї 12 травня.
російські війська минулої доби масовано обстріляли із різного виду озброєння місто Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого постраждало семеро людей. Загалом 12 травня армія рф вдарила по понад 30 населених пунктах області, повідомив у понеділок голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей
Загалом, за словами голови ОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини: Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Липці, Нескучне, Стариця та інш.
За добу ударів рф по Харкову не було.
- 18:25 с. Малі Проходи Харківський район. Внаслідок обстрілу горів будинок.
- 13:00 смт Дворічна внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку.
- 10:30 с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ було влучання в комунальний навчальний заклад.
- м. Ізюм внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка.
Як розповів Сигєгубов, наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 5762 людей.
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Доповнення
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Берестове Харківської області. На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Лукʼянці, Вовчанськ, Бугруватката ін. Харківської області.
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