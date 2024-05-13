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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 05:56  •  10829 просмотра

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Семь человек получили ранения в результате серии массированных обстрелов Волчанска Харьковской области российскими войсками из различных видов оружия 12 мая.

российские войска за прошедшие сутки массированно обстреляли из различного вида вооружения город Волчанск Харьковской области, в результате чего пострадали семь человек. Всего 12 мая армия рф ударила по более 30 населенным пунктам области, сообщил в понедельник председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

12 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали 7 человек

- написал Синегубов в Telegram.

Всего, по словам председателя ОВА, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 30 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Липцы, Нескучное, Старица и др. 

За сутки ударов рф по Харькову не было. 

  • 18:25 с. Малые Проходы Харьковский район. В результате обстрела горел дом.
  • 13:00 пгт Двуречная в результате обстрела из РСЗО поврежден один частный дом, ранена 46-летняя женщина.
  • 10:30 с. Липцы Харьковского района. Вследствие обстрела КАБ было попадание в коммунальное учебное заведение.
  • м. Изюм в результате детонации боеприпаса ранен 69-летний мужчина. 

Как рассказал Сигегубов, сейчас 1695 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2589 из Харьковского, 44 из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами.  Всего эвакуировано 5762 человека.

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Дополнение

  За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 9 атак, в частности в районах н.п. Петропавловка, Берестовое Харьковской области.  На Харьковском направлении отбили 12 атак, в частности в районах н.п. Лукьянцы, Волчанск, Бугруватка и др. Харьковской области.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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