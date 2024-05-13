В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

российские войска за прошедшие сутки массированно обстреляли из различного вида вооружения город Волчанск Харьковской области, в результате чего пострадали семь человек. Всего 12 мая армия рф ударила по более 30 населенным пунктам области, сообщил в понедельник председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

12 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из различного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали 7 человек - написал Синегубов в Telegram.

Всего, по словам председателя ОВА, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 30 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Липцы, Нескучное, Старица и др.

За сутки ударов рф по Харькову не было.

18:25 с. Малые Проходы Харьковский район. В результате обстрела горел дом.

13:00 пгт Двуречная в результате обстрела из РСЗО поврежден один частный дом, ранена 46-летняя женщина.



10:30 с. Липцы Харьковского района. Вследствие обстрела КАБ было попадание в коммунальное учебное заведение.



м. Изюм в результате детонации боеприпаса ранен 69-летний мужчина.



Как рассказал Сигегубов, сейчас 1695 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2589 из Харьковского, 44 из Богодуховского и 1434 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 5762 человека.

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Дополнение

За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 9 атак, в частности в районах н.п. Петропавловка, Берестовое Харьковской области. На Харьковском направлении отбили 12 атак, в частности в районах н.п. Лукьянцы, Волчанск, Бугруватка и др. Харьковской области.

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