Внаслідок російського удару по Запоріжжю поранені шестеро людей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя поранено шестеро людей, двоє госпіталізовані. У Комунарському районі зруйновано приватні будинки, четверо постраждалих відмовилися від госпіталізації.
Унаслідок удару російських військ у Запоріжжі постраждали шестеро людей, зруйновані приватні будинки. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.
Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.
Нагадаємо
24 вересня внаслідок російських атак по Запоріжжю 1 людина загинула, 6 поранені, серед них двоє підлітків. Окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах області, використовуючи ракети, авіацію, БпЛА та артилерію.