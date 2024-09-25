В результате российского удара по Запорожью ранены шесть человек

В результате удара российских войск в Запорожье пострадали шесть человек, разрушены частные дома. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

В Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома.

Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались.

Напомним

24 сентября в результате российских атак по Запорожью 1 человек погиб, 6 ранены, среди них двое подростков. Оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам области, используя ракеты, авиацию, БПЛА и артиллерию.