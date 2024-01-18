Внаслідок нічного обстрілу рф Тягинки на Херсонщині постраждали двоє людей

російські війська у ніч на 18 січня вдарили по Тягинці Херсонської області. Через атаку двоє людей отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсоньку ОВА.

Внаслідок нічного обстрілу Тягинки постраждали двоє людей. До медичного закладу доставили двох чоловіків, 44 та 33 роки - йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Доповнення

У ніч на 18 січня Херсон був атакований ворожими "шахедами". Двічі дроні влучили по житлових кварталах у Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Двоє загиблих, семеро поранених - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу