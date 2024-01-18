Внаслідок нічного обстрілу рф Тягинки на Херсонщині постраждали двоє людей
Київ • УНН
Російські війська вночі атакували Тягинку в Херсонській області, поранивши двох людей.
російські війська у ніч на 18 січня вдарили по Тягинці Херсонської області. Через атаку двоє людей отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсоньку ОВА.
Внаслідок нічного обстрілу Тягинки постраждали двоє людей. До медичного закладу доставили двох чоловіків, 44 та 33 роки
Зазначається, що нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.
Доповнення
У ніч на 18 січня Херсон був атакований ворожими "шахедами". Двічі дроні влучили по житлових кварталах у Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.
Двоє загиблих, семеро поранених - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу 18.01.24, 08:44 • 25406 переглядiв