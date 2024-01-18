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Нічна атака рф на Херсон: зафіксовано два влучання у житлові квартали

Київ • УНН

 • 28570 перегляди

18 січня російсько-іранські безпілотники атакували житлові квартали в Херсоні, в результаті чого одна людина постраждала.

У ніч на 18 січня Херсон був атакований ворожими "шахедами". Двічі дроні влучили по житлових кварталах у Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН

Цієї ночі у Херсоні було неспокійно. Місто атакували ірано-російські дрони типу "Shahed". Два "прильоти" прийшлося по житлових кварталах у Дніпровському районі

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, пошкоджено оселі місцевих жителів. У постраждалої жінки, 49 років, діагностували вибухову травму та поранення обличчя. Їй надали меддопомогу наші лікарі. 

Також, як повідомляється, минулого вечора окупанти вдарили по автозаправній станції у Корабельному районі. Спалахнули цистерни з паливом, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. 

Прокудін опублікував відео, як виглядає місто після ворожих обстрілів.

Доповнення

За словами голови ОВА, вночі один  "Shahed-131/136" силам протиповітряної оборони на Херсонщині вдалось знищити.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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