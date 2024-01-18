Нічна атака рф на Херсон: зафіксовано два влучання у житлові квартали
Київ • УНН
18 січня російсько-іранські безпілотники атакували житлові квартали в Херсоні, в результаті чого одна людина постраждала.
У ніч на 18 січня Херсон був атакований ворожими "шахедами". Двічі дроні влучили по житлових кварталах у Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цієї ночі у Херсоні було неспокійно. Місто атакували ірано-російські дрони типу "Shahed". Два "прильоти" прийшлося по житлових кварталах у Дніпровському районі
За його словами, пошкоджено оселі місцевих жителів. У постраждалої жінки, 49 років, діагностували вибухову травму та поранення обличчя. Їй надали меддопомогу наші лікарі.
Також, як повідомляється, минулого вечора окупанти вдарили по автозаправній станції у Корабельному районі. Спалахнули цистерни з паливом, пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Прокудін опублікував відео, як виглядає місто після ворожих обстрілів.
Доповнення
За словами голови ОВА, вночі один "Shahed-131/136" силам протиповітряної оборони на Херсонщині вдалось знищити.