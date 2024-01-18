Двоє загиблих, семеро поранених - наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу
Київ • УНН
Двоє людей загинули і семеро отримали поранення внаслідок 116 обстрілів з боку російських військ у Херсонській області.
російські війська минулої доби 116 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Армія рф випустила 531 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі типу "Shahed-131/136". Внаслідок атак дві людини загинули, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Як зазначається, по місту Херсон ворог випустив 57 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні; "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще - 7 дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
Крім того, з його слів, під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.
За словами голови ОВА, один "Shahed-131/136" силам протиповітряної оборони на Херсонщині вдалось знищити.
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