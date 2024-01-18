Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки
Киев • УНН
Два человека погибли и семеро получили ранения в результате 116 обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области.
российские войска за прошедшие сутки 116 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Армия рф выпустила 531 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе типа "Shahed-131/136". В результате атак два человека погибли, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, по городу Херсон враг выпустил 57 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов, парка и складское помещение в Херсоне; "шахедами" атаковали админздание и фермерское хозяйство в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще - 7 получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.
Кроме того, по его словам, во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.
По словам главы ОВА, один "Shahed-131/136" силам противовоздушной обороны на Херсонщине удалось уничтожить.
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"18.01.24, 08:13 • 24751 просмотр