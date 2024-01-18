В результате ночного обстрела рф Тягинки на Херсонщине пострадали два человека

российские войска в ночь на 18 января ударили по Тягинке Херсонской области. Из-за атаки два человека получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате ночного обстрела Тягинки пострадали два человека. В медицинское учреждение доставили двух мужчин, 44 и 33 года - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что сейчас врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

Дополнение

В ночь на 18 января Херсон был атакован вражескими "шахедами". Дважды дроны попали по жилым кварталам в Днепровском районе города. В результате атаки один человек получил ранения.

Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки