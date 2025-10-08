Власники зруйнованого війною майна зможуть отримати землю: що передбачає ухвалений ВР закон

$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 1948 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7730 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11947 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12768 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17392 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17370 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16328 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59524 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54671 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39642 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1932 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5074 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26136 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59522 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44039 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10848 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37403 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40717 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92347 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87146 перегляди
Власники зруйнованого війною майна зможуть отримати землю: що передбачає ухвалений ВР закон

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13174, що дозволяє громадянам повернути або отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном. Це рішення діятиме під час воєнного стану та 5 років після його припинення.

Власники зруйнованого війною майна зможуть отримати землю: що передбачає ухвалений ВР закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт (№13174), який захищає права громадян, чиє майно було зруйноване внаслідок російської агресії, повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Деталі

Документ надає громадянам, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

За новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Це рішення діятиме під час воєнного стану та впродовж 5 років після його припинення, з подальшим спрощенням процедур - без обов’язкового розроблення містобудівної документації за умови, що цільове призначення ділянки відповідає призначенню зруйнованого об’єкта.

Окрім того, закон передбачає, що Мінприроди отримає право затверджувати методику визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок забруднення чи засмічення, а дипломатичні представництва зможуть бути звільнені від орендної плати за землю за умови, що це передбачено міжнародними договорами, згоду на які дала Верховна Рада.

Ухвалене рішення супроводжується заходами захисту від потенційних зловживань, зокрема через використання даних офіційних державних реєстрів та обмеження права на отримання ділянок лише тим особам, чиї права були фактично припинені через руйнування.

Бюджет-2026: у Мінфіні назвали суму видатків на підтримку прифронтових територій19.09.25, 12:49 • 2973 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітикаНерухомість
Верховна Рада України