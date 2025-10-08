Власники зруйнованого війною майна зможуть отримати землю: що передбачає ухвалений ВР закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт (№13174), який захищає права громадян, чиє майно було зруйноване внаслідок російської агресії, повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Деталі

Документ надає громадянам, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

За новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Це рішення діятиме під час воєнного стану та впродовж 5 років після його припинення, з подальшим спрощенням процедур - без обов’язкового розроблення містобудівної документації за умови, що цільове призначення ділянки відповідає призначенню зруйнованого об’єкта.

Окрім того, закон передбачає, що Мінприроди отримає право затверджувати методику визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок забруднення чи засмічення, а дипломатичні представництва зможуть бути звільнені від орендної плати за землю за умови, що це передбачено міжнародними договорами, згоду на які дала Верховна Рада.

Ухвалене рішення супроводжується заходами захисту від потенційних зловживань, зокрема через використання даних офіційних державних реєстрів та обмеження права на отримання ділянок лише тим особам, чиї права були фактично припинені через руйнування.

