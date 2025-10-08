$41.320.03
Эксклюзив
10:08 • 276 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 5820 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11437 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12286 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 17008 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17157 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16174 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59166 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54603 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39621 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Владельцы разрушенного войной имущества смогут получить землю: что предусматривает принятый ВР закон

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13174, позволяющий гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом. Это решение будет действовать во время военного положения и 5 лет после его прекращения.

Владельцы разрушенного войной имущества смогут получить землю: что предусматривает принятый ВР закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13174), который защищает права граждан, чье имущество было разрушено в результате российской агрессии, сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Детали

Документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Это решение будет действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его прекращения, с последующим упрощением процедур - без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение участка соответствует назначению разрушенного объекта.

Кроме того, закон предусматривает, что Минприроды получит право утверждать методику определения ущерба, нанесенного земельным ресурсам вследствие загрязнения или засорения, а дипломатические представительства смогут быть освобождены от арендной платы за землю при условии, что это предусмотрено международными договорами, согласие на которые дала Верховная Рада.

Принятое решение сопровождается мерами защиты от потенциальных злоупотреблений, в частности через использование данных официальных государственных реестров и ограничение права на получение участков только тем лицам, чьи права были фактически прекращены из-за разрушения.

Бюджет-2026: в Минфине назвали сумму на поддержку прифронтовых территорий19.09.2025, 12:49 • 2969 просмотров

Юлия Шрамко

