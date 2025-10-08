Владельцы разрушенного войной имущества смогут получить землю: что предусматривает принятый ВР закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13174), который защищает права граждан, чье имущество было разрушено в результате российской агрессии, сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Детали

Документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Это решение будет действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его прекращения, с последующим упрощением процедур - без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение участка соответствует назначению разрушенного объекта.

Кроме того, закон предусматривает, что Минприроды получит право утверждать методику определения ущерба, нанесенного земельным ресурсам вследствие загрязнения или засорения, а дипломатические представительства смогут быть освобождены от арендной платы за землю при условии, что это предусмотрено международными договорами, согласие на которые дала Верховная Рада.

Принятое решение сопровождается мерами защиты от потенциальных злоупотреблений, в частности через использование данных официальных государственных реестров и ограничение права на получение участков только тем лицам, чьи права были фактически прекращены из-за разрушения.

