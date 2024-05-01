Данський виробник відомого препарату для схуднення інвестує 200 млн доларів у стартапи з квантових обчислень
Київ • УНН
Novo Holdings планує інвестувати близько 200 мільйонів доларів в стартапи з квантових обчислень, особливо ті, що зосереджені на медико-біологічних науках у Скандинавії, щоб використати потенціал технології для прискорення розробки ліків.
Novo Holdings, яке є контрольним акціонером данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk, оголосило про свій намір інвестувати приблизно 200 мільйонів доларів у стартапи, що працюють у галузі квантових обчислень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Інвестиційний підрозділ Novo Nordisk Foundation, який володіє 77% акцій компанії Novo Nordisk, оголосив про нові інвестиції у стартапи, що працюють у галузі квантових обчислень.
Novo Holdings оголосила про свій намір сприяти формуванню екосистеми стартапів у галузі квантових обчислень, з особливим акцентом на компанії у сфері біомедичних наук, які розташовані в скандинавських країнах. Використання квантових технологій у розробці фармацевтики та інших біологічних наук може істотно прискорити процес відкриття нових лікарських засобів.
Квантові технології – це проривна та трансформаційна сфера, яка може революціонізувати різні сектори та вирішити глобальні проблеми. Наша кінцева мета – створювати, рости та розвивати сильні компанії у сфері квантових технологій у Скандинавії
Експерти оцінюють квантові обчислення як одну з потенційно найбільш революційних технологічних розробок 21 століття. Технологічні компанії та уряди активно працюють над розробкою машин, що використовують принципи квантової механіки для виконання наукових обчислень, які б традиційні комп'ютери могли виконати лише протягом мільйонів років.
Нагадаємо
Компанія Novo Nordisk планує побудувати в Ірландії мегафабрику з виробництва ліків від ожиріння, щоб створити 1100 робочих місць і збільшити виробничі потужності.
Дослідники застосували лазери для розробки мережі квантового зв’язку08.02.23, 00:35 • 897741 перегляд