Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

Novo Holdings, которое является контрольным акционером датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk, объявило о своем намерении инвестировать примерно 200 миллионов долларов в стартапы, работающие в области квантовых вычислений. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Инвестиционное подразделение Novo Nordisk Foundation, которое владеет 77% акций компании Novo Nordisk, объявило о новых инвестициях в стартапы, работающие в области квантовых вычислений.

Novo Holdings объявила о своем намерении способствовать формированию экосистемы стартапов в области квантовых вычислений, с особым акцентом на компании в сфере биомедицинских наук, которые расположены в скандинавских странах. Использование квантовых технологий в разработке фармацевтики и других биологических наук может существенно ускорить процесс открытия новых лекарственных средств.

Квантовые технологии - это прорывная и трансформационная сфера, которая может революционизировать различные секторы и решить глобальные проблемы. Наша конечная цель - создавать, расти и развивать сильные компании в сфере квантовых технологий в Скандинавии - сказал управляющий партнер по инвестициям в Novo Holdings Сорен Моллер.

Эксперты оценивают квантовые вычисления как одну из потенциально самых революционных технологических разработок 21 века. Технологические компании и правительства активно работают над разработкой машин, использующих принципы квантовой механики для выполнения научных вычислений, которые традиционные компьютеры могли бы выполнить только в течение миллионов лет.

Напомним

Компания Novo Nordisk планирует построить в Ирландии мегафабрику по производству лекарств от ожирения, чтобы создать 1100 рабочих мест и увеличить производственные мощности.

Исследователи применили лазеры для разработки сети квантовой связи