Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 5076 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 17411 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 32708 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 31854 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 33308 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф Dashan
10 грудня, 16:59 • 29404 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27103 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 33770 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22471 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
Вкрав прапор з могили військового: у Харкові засудили чоловіка на три роки

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Індустріальний районний суд Харкова виніс вирок чоловіку, який вкрав прапор України з могили загиблого військового 20 червня 2025 року. Обвинувачений визнав провину та вже перебував у в'язниці за грабіж.

Вкрав прапор з могили військового: у Харкові засудили чоловіка на три роки
Фото: Судова влада України

Індустріальний районний суд Харкова оголосив вирок чоловіку, який вкрав прапор з могили загиблого військового. Про це повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Деталі

За даними слідства, ввечері 20 червня 2025 року обвинувачений прийшов на кладовище і забрав з могили військового прапор України, який висів на металевому флагштоці.

Далі підозрюваний прийшов з вкраденим прапором додому. На суді він визнав свою провину.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до трьох років, обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Також суд врахував, що на момент розгляду даної справи обвинувачений вже перебував у вʼязниці за грабіж.

Нагадаємо

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який пошкодив майже три десятки пам’ятників на одному з цвинтарів міста.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Війна в Україні
Україна
Одеса
Харків