Вкрав прапор з могили військового: у Харкові засудили чоловіка на три роки
Київ • УНН
Індустріальний районний суд Харкова виніс вирок чоловіку, який вкрав прапор України з могили загиблого військового 20 червня 2025 року. Обвинувачений визнав провину та вже перебував у в'язниці за грабіж.
Деталі
За даними слідства, ввечері 20 червня 2025 року обвинувачений прийшов на кладовище і забрав з могили військового прапор України, який висів на металевому флагштоці.
Далі підозрюваний прийшов з вкраденим прапором додому. На суді він визнав свою провину.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до трьох років, обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Також суд врахував, що на момент розгляду даної справи обвинувачений вже перебував у вʼязниці за грабіж.
Нагадаємо
