Украл флаг с могилы военного: в Харькове осудили мужчину на три года

07:59 • 2268 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 4972 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 17363 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 32658 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 31814 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 33294 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 29392 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 27096 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 33753 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22466 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 9630 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 14474 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 11256 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 18377 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 14271 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 25957 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 27554 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 33918 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 41306 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44919 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 16126 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 21839 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 18432 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 26238 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 36181 просмотра
Украл флаг с могилы военного: в Харькове осудили мужчину на три года

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Индустриальный районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который украл флаг Украины с могилы погибшего военного 20 июня 2025 года. Обвиняемый признал вину и уже находился в тюрьме за грабеж.

Украл флаг с могилы военного: в Харькове осудили мужчину на три года
Фото: Судебная власть Украины

Индустриальный районный суд Харькова огласил приговор мужчине, укравшему флаг с могилы погибшего военного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Детали

По данным следствия, вечером 20 июня 2025 года обвиняемый пришел на кладбище и забрал с могилы военного флаг Украины, висевший на металлическом флагштоке.

Далее подозреваемый пришел с украденным флагом домой. На суде он признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает пробационный надзор до трех лет, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Также суд учел, что на момент рассмотрения данного дела обвиняемый уже находился в тюрьме за грабеж.

Напомним

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, повредившего почти три десятка памятников на одном из кладбищ города.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Украина
Одесса
Харьков