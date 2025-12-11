Украл флаг с могилы военного: в Харькове осудили мужчину на три года
Киев • УНН
Индустриальный районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который украл флаг Украины с могилы погибшего военного 20 июня 2025 года. Обвиняемый признал вину и уже находился в тюрьме за грабеж.
Индустриальный районный суд Харькова огласил приговор мужчине, укравшему флаг с могилы погибшего военного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Детали
По данным следствия, вечером 20 июня 2025 года обвиняемый пришел на кладбище и забрал с могилы военного флаг Украины, висевший на металлическом флагштоке.
Далее подозреваемый пришел с украденным флагом домой. На суде он признал свою вину.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает пробационный надзор до трех лет, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Также суд учел, что на момент рассмотрения данного дела обвиняемый уже находился в тюрьме за грабеж.
Напомним
