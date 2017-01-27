Вкладники банку “Михайлівський” закликали ЗМІ не розповсюджувати недостовірну інформацію

Зокрема, за його словами, деякі ЗМІ поширювали інформацію про те, що окрема група вкладників банку неправомірно вимагала від Фонду гарантування вкладів виплат. У зв’язку з цим в суспільстві виникла хибна думка про ситуацію навколо банку “Михайлівський”. Разом з тим, наприкінці минулого року суд остаточно розсудив вкладників та Фонд гарантування вкладів, вказавши на неправомірність дій останнього.

“30.12.2016 р. винесено найважливіше рішення суду, в якому визнано нечинним наказ Ірклієнка Ю.П. №42/2 від 01.06.2016 р., в якому встановлено нікчемність правочинів (транзакції) з виконання 19.05.2016 року платіжних документів ФК по перерахуванню коштів на рахунки одного з вкладників ПАТ "Банк Михайлівський".

Наказ №42/2 є основним документом, на який посилається Фонд при відмові виплати гарантованих сум, що знаходяться на поточних рахунках вкладників банку.

Це рішення прийнято за позовом, який складав та підтримував адвокат Максим Кулік в інтересах одного "михайлівця". Важливість цього рішення задля повернення вкладів важко переоцінити.

Це рішення викриває зухвалу брехню Фонду щодо виплати коштів вкладникам. На цій брехні ґрунтується спотворений резонанс навколо ПАТ "Банк Михайлівський“. Всі ЗМІ під час висвітлення проблем вкладників банку стверджували, що клієнти фінансових установ не мають права на гарантовані виплати, постійно у новинах про масові протести вкладників можна було почути лише "Віддайте наші гроші!“ та коментарі, що клієнти фінансових установ незаконно вимагають повернення коштів від Фонду.

Така неправдива інформація щодо "Михайлівського" банку підтримувалася так сильно, що суспільство прийняло цю брехню за правду. Тому прийняття саме цього судового рішення має стати переломним моментом у боротьбі вкладників, які не отримали ще своїх гарантованих сум від Фонду”, — наголосив Ю.Ющенко.

Він також порекомендував іншим вкладникам зважати на це рішення суду та посилатися на нього у своїх позовах до Фонду гарантування вкладів.

“Що на мою думку мають робити всі вкладники: ті, які ще не отримали свої кошти, та ті, які вже отримали свої кошти. Група ініціативних вкладників по поверненню коштів “двійникам” рекомендує вкладникам БМ та їх адвокатам терміново включати вимогу, як зміну позовних вимог адміністративного судочинства або враховувати її при подачі адміністративного позову. Ця вимога може бути сформульована наступним чином: “Визнати нечинним наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — Ірклієнка Ю.П. на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ “Банк Михайлівський” №42/2 від 01.06.2016 р. в частині затвердження результатів проведеної перевірки правочинів на предмет їх нікчемності, за якими встановлено нікчемність правочинів (транзакції) з виконання 19.05.2016 року платіжних документів ТОВ ІРЦ та/або КІЦ по перерахуванню коштів на рахунок/рахунки ПІБ“.

Звісно, що треба через суд витребувати від УО Волкова цей наказ, якщо представники такий наказ ще не надали. Це рішення за своєю суттю визнає пана Ірклієнка та тих осіб, які цей наказ використовували задля омани суспільства та пограбування вкладників, злочинцями. Всі гроші, які знаходяться на рахунку вкладника на час ліквідації БМ, належать йому цілком законно!

Оскільки такі дії нанесли значну матеріальну та моральну шкоду, паном Ірклієнком безумовно повинні зацікавитися компетентні органи. Вкладники банку "Михайлівський" подали понад 500 заяв до досудових органів розслідування, але правоохоронні органи вірять позиції Фонду та керуються ним”, - зазначив Ю.Ющенко.

Він також повідомив, що кожен вкладник має право отримати моральну компенсацію за заподіяну шкоду з боку Фонду гарантування вкладів.

“Не слід забувати, що після повернення сум вкладники мають право звертатися до цивільного суду задля повернення моральної шкоди, заподіяних збитків, втраченої вигоди та на підставі закону про захист прав споживача відсудити 3% за кожен день прострочки виплати гарантованих коштів.

Закликаю всіх вкладників, які отримали гроші, не шкодувати свого часу та подавати цивільні позови щодо стягнення названих сум. Складно навіть уявити що станеться з Фондом, якщо всі ошукані вкладники звернуться до суду з зазначеними вище вимогами та виграють позови. При наявності кваліфікованого адвоката шанси виграти справу великі. Давайте згадаємо скільки часу ми вже витратили завдяки злодіянням Фонду та давайте гуртом подавати такі позови. Масові позитивні судові рішення по таких позовах будуть гарним інструментом у запобіганні у майбутньому грабування Фондом простих громадян.

Отримане рішення суду по нікчемам фонду передано під час антикорупційного підкомітету ВР для вивчення юристами і ознайомлення депутатів”, — зазначив він.

Нагадаємо, Вищий адмінсуд скасував рішення Фонду гарантування вкладів по визнанню нікчемним договору факторингу між банком “Михайлівський” та фінансовою компанією від 19 травня 2016 року.

Суд встановив, що під час укладення цього договору керівництво банку “Михайлівський” не порушувало чинного законодавства, а рішення Фонду гарантування вкладів є протиправним.

Таким чином, Вищий адмінсуд підтримав позицію Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 серпня 2016 року.

Також нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.