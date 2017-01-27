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Вкладчики банка "Михайловский" призвали СМИ не распространять недостоверную информацию

Вкладчики банка "Михайловский" призвали СМИ не распространять недостоверную информацию

Киев • УНН

 • 15154 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. При освещении проблем вкладчиков банка "Михайловский" в СМИ часто случается искажение фактов и распространение недостоверной информации. Об этом заявил вкладчик банка Юрий Ющенко в Facebook, передает УНН.

В частности, по его словам, некоторые СМИ распространяли информацию о том, что отдельная группа вкладчиков банка неправомерно требовала от Фонда гарантирования вкладов выплаты. В связи с этим в обществе возникло заблуждение о ситуации вокруг банка "Михайловский". Вместе с тем, в конце прошлого года суд окончательно рассудил вкладчиков и Фонд гарантирования вкладов, указав на неправомерность действий последнего.

"30.12.2016 г. вынесли важное решение суда, в котором признали недействительным приказ Ирклиенко Ю.П. №42/2 от 01.06.2016 г., в котором установлена ничтожность сделок (сделки) по выполнению 19.05.2016 года платежных документов ФК по перечислению средств на счета одного из вкладчиков ПАО "Банк Михайловский".

Приказ №42/2 является основным документом, на который ссылается Фонд при отказе в выплате гарантированных сумм, находящихся на текущих счетах вкладчиков банка.

Это решение принято по иску, который составлял и поддерживал адвокат Максим Кулик в интересах одного "михайловца". Важность этого решения для возвращения вкладов трудно переоценить.

Это решение разоблачает наглую ложь Фонда по выплате средств вкладчикам. На этой лжи основывается искаженный резонанс вокруг ПАО "Банк Михайловский". Все СМИ во время освещения проблем вкладчиков банка утверждали, что клиенты финансовых учреждений не имеют права на гарантированные выплаты, постоянно в новостях о массовых протестах вкладчиков можно было услышать только "Отдайте наши деньги! "и комментарии, что клиенты финансовых учреждений незаконно требуют возвращения средств от Фонда.

Такая дезинформация относительно "Михайловского" банка поддерживалась так сильно, что общество приняло эту ложь за правду. Поэтому принятие именно этого судебного решения должно стать переломным моментом в борьбе вкладчиков, которые не получили еще своих гарантированных сумм от Фонда", - подчеркнул Ю.Ющенко.

Он также порекомендовал другим вкладчикам учитывать это решение суда и ссылаться на него в своих исках в Фонд гарантирования вкладов.

"Что я думаю должны делать все вкладчики: те, которые еще не получили свои средства, и те, которые уже получили свои средства. Группа инициативных вкладчиков по возвращению средств "двойникам" рекомендует вкладчикам БМ и их адвокатам срочно включать требование, как изменение исковых требований административного судопроизводства или учитывать его при подаче административного иска. Это требование может быть сформулировано следующим образом: "Признать недействительным приказ Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц - Ирклиенко Ю.П. на осуществление временной администрации в ПАО "Банк Михайловский" №42/2 от 01.06.2016 г. в части утверждения результатов проведенной проверки договоров на предмет их ничтожности, по которым установлена ничтожность сделок (сделки) по выполнению 19.05.2016 года платежных документов ООО ИРЦ и/или КИЦ по перечислению средств на счет/счета ПИБ".

Конечно, надо через суд потребовать от УЛ Волкова этот приказ, если представители такой приказ еще не предоставили. Это решение по сути признает г-на Ирклиенко и тех лиц, которые этот приказ использовали для обмана общества и ограбления вкладчиков, преступниками. Все деньги, которые находятся на счете вкладчика на время ликвидации БМ, принадлежат ему вполне законно!

Поскольку такие действия нанесли значительный материальный и моральный ущерб, господином Ирклиенко безусловно должны заинтересоваться компетентные органы. Вкладчики банка "Михайловский" подали более 500 заявлений в досудебные органы расследования, но правоохранительные органы верят позиции Фонда и руководствуются ею", - отметил Ю.Ющенко.

Он также сообщил, что каждый вкладчик имеет право получить моральную компенсацию за причиненный ущерб со стороны Фонда гарантирования вкладов.

"Не следует забывать, что после возвращения сумм вкладчики имеют право обращаться в гражданский суд для возвращения морального вреда, причиненных убытков, упущенной выгоды и на основании закона о защите прав потребителя отсудить 3% за каждый день просрочки выплаты гарантированных средств.

Призываю всех вкладчиков, которые получили деньги, не жалеть своего времени и подавать гражданские иски о взыскании названных сумм. Сложно даже представить, что будет с Фондом, если все обманутые вкладчики обратятся в суд с указанными выше требованиями и выигрывают иски. При наличии квалифицированного адвоката шансы выиграть дело большие. Давайте вспомним сколько времени мы уже потратили благодаря злодеяниям Фонда и давайте вместе подавать такие иски. Массовые положительные судебные решения по таким искам будут хорошим инструментом в предотвращении в будущем грабежа Фондом простых граждан. Полученное решение суда по неудачникам фонда передали во время антикоррупционного подкомитета ВР для изучения юристами и ознакомления депутатов", - отметил он.

Напомним, Высший админсуд отменил решение Фонда гарантирования вкладов по признанию недействительным договора факторинга между банком "Михайловский" и финансовой компанией от 19 мая 2016 года.

Суд установил, что при заключении этого договора руководство банка "Михайловский" не нарушало действующего законодательства, а решение Фонда гарантирования вкладов является противоправным.

Таким образом Высший админсуд поддержал позицию Окружного административного суда Киева от 10 августа 2016 года.

Также напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.

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