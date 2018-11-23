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Військові підігнали "Ураган" до Азовського моря

Військові підігнали "Ураган" до Азовського моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Українські військовослужбовці під час навчань на узбережжі Азовського моря відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів противника на підходах до берега з РСЗВ "Ураган". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Якщо ворожий десант спробує висадитися на березі Азовського моря, він гарантовано отримає "по зубах". Підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил під час напружених навчань продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі, та захищатимуть морське узбережжя", - повідомили у штабі.

Під час тренувань військові інженери, як зазначається, оперативно провели мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них.

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"У цей же час реактивно-артилерійський дивізіон РСЗВ "Ураган" умовно обстріляв десантні кораблі противника на підходах до берега", - додали у штабі.

Вказано, що під час навчання військові підрозділи активно використовували аерозольне маскування.

"Навчання стало яскравим доказом того, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море", - підсумували у штабі.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня ЗСУ отримали нову партію відремонтованих "Ураганів".

Раніше Президент Петро Порошенко заявив, що нову морську охорону розгорнуть на всьому узбережжі України до кінця року.

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