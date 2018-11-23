Військові підігнали "Ураган" до Азовського моря

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Українські військовослужбовці під час навчань на узбережжі Азовського моря відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів противника на підходах до берега з РСЗВ "Ураган". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.