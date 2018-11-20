Нову морську охорону розгорнуть на всьому узбережжі України до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. До кінця року вздовж усього морського узбережжя України буде розгорнуте нове управління морської охорони. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час ознайомлення з роботою Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, передає УНН.
"Для прикриття території України через вторгнення з моря, нарощується відповідна складова. І до кінця року буде розгорнуто, за моїм наказом, нове управління морської охорони, яке візьме під щільніший контроль увесь морський кордон – від Ізмаїла аж до Маріуполя", - наголосив Президент.
У жовтні Президент увів у дію рішення РНБО щодо захисту націнтересів у Чорному і Азовському морях.
Раніше представник Президента у ВР, народний депутат Ірина Луценко заявила, що проект "Стіна" передбачає радіолокаційний захист вздовж усього узбережжя Чорного та Азовського морів, і наразі ведеться робота у цьому напрямку.
Торік Президент України заявляв про радіолокаційну станцію нового покоління.