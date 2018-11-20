Нову морську охорону розгорнуть на всьому узбережжі України до кінця року

КИЇВ. 20 листопада. УНН. До кінця року вздовж усього морського узбережжя України буде розгорнуте нове управління морської охорони. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час ознайомлення з роботою Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, передає УНН.