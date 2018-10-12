Президент увів у дію рішення РНБО щодо захисту націнтересів у Чорному і Азовському морях

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року „Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці“ (додається, таємно, без підпунктів „б“, „г“, „ґ“, „е“ підпункту 1, підпунктів „а“, „в“, „г“ підпункту 2, підпункту „в“ підпункту 3, підпункту 5 пункту 1, підпунктів 1-3 пункту 2, пунктів 3-7, підпункту 3 пункту 8 — нетаємно)”, — йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Україна представить в ООН проект резолюції щодо мілітаризації Росією Азовського моря.

Як повідомляв УНН, на узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацювання тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку.