Президент увів у дію рішення РНБО щодо захисту націнтересів у Чорному і Азовському морях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці”. Про це йдеться на сайті Адміністрації Президента, передає УНН.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року „Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці“ (додається, таємно, без підпунктів „б“, „г“, „ґ“, „е“ підпункту 1, підпунктів „а“, „в“, „г“ підпункту 2, підпункту „в“ підпункту 3, підпункту 5 пункту 1, підпунктів 1-3 пункту 2, пунктів 3-7, підпункту 3 пункту 8 — нетаємно)”, — йдеться в указі.
Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Україна представить в ООН проект резолюції щодо мілітаризації Росією Азовського моря.
Як повідомляв УНН, на узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацювання тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку.