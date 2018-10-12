Президент ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в Черном и Азовском морях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе”. Об этом говорится на сайте Администрации Президента, передает УНН.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе" (прилагается, тайно, без подпунктов "б", "г", "д", "е" подпункта 1, подпунктов "а", "в", "г" подпункта 2, подпункта "в" подпункта 3, подпункта 5 пункта 1, подпунктами 1-3 пункта 2, пунктами 3-7, подпункта 3 пункта 8 - несекретно)", - говорится в указе.
Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Украина представит в ООН проект резолюции по милитаризации Россией Азовского моря.
Как сообщал УНН, на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения по отработке тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.