Україна представить в ООН проект резолюції щодо мілітаризації Росією Азовського моря

"Цього року Росія пішла ще далі. Розширення своєї військової присутності в Азовському морі - це новий виклик, з яким ми маємо справу. Ця морська територія між Україною та Росією на сьогодні стає більш воєнізованою з боку Російської Федерації, і це має наслідки не лише для морської торгівлі та поставок в Україну. Це також створює додаткову військову загрозу для України та ще більше підриває стабільність у ширшому регіоні", - йдеться в заяві.

Так, зазначається, що незаконне будівництво та часткове відкриття мосту у Керченській протоці між Росією та тимчасово окупованим Кримом робить свій істотний внесок у цю загрозу.

"Ми твердо віримо, що такі дії Російської Федерації не повинні залишатися без відповіді міжнародного співтовариства. З цієї причини Україна планує представити відповідний проект резолюції, щоб запобігти подальшій мілітаризації згаданих територій", - сказано в заяві.

За словами українських дипломатів, якщо не відповісти на цей виклик зараз, мілітаризація Криму може мати далекосяжні наслідки для безпеки не лише в Чорноморському регіоні, Азовському морі чи в цілому у Південній Європі, але і у Північній Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, Україна заявила в ООН, що Росія розміщує ядерну зброю в Криму.