Україна представить в ООН проект резолюції щодо мілітаризації Росією Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Дії Російської Федерації в Азовському морі не повинні залишатися без відповіді міжнародного співтовариства. Пр це заявила українська делегація на загальних дебатах Першого комітету ГА ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу постійного представництва України в ООН.
"Цього року Росія пішла ще далі. Розширення своєї військової присутності в Азовському морі - це новий виклик, з яким ми маємо справу. Ця морська територія між Україною та Росією на сьогодні стає більш воєнізованою з боку Російської Федерації, і це має наслідки не лише для морської торгівлі та поставок в Україну. Це також створює додаткову військову загрозу для України та ще більше підриває стабільність у ширшому регіоні", - йдеться в заяві.
Так, зазначається, що незаконне будівництво та часткове відкриття мосту у Керченській протоці між Росією та тимчасово окупованим Кримом робить свій істотний внесок у цю загрозу.
"Ми твердо віримо, що такі дії Російської Федерації не повинні залишатися без відповіді міжнародного співтовариства. З цієї причини Україна планує представити відповідний проект резолюції, щоб запобігти подальшій мілітаризації згаданих територій", - сказано в заяві.
За словами українських дипломатів, якщо не відповісти на цей виклик зараз, мілітаризація Криму може мати далекосяжні наслідки для безпеки не лише в Чорноморському регіоні, Азовському морі чи в цілому у Південній Європі, але і у Північній Африці та на Близькому Сході.
Нагадаємо, Україна заявила в ООН, що Росія розміщує ядерну зброю в Криму.