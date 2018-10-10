Україна заявила в ООН, що Росія розміщує ядерну зброю в Криму

"Поряд з постійними інтенсивними бойовими діями в районі Донбасу, що проводять російсько-терористичні сили, Росія продовжує посилювати нашу стурбованість прогресивною мілітаризацією Криму", - йдеться в заяві.

Українська делегація повідомила, що такі шкідливі і насильницькі дії дозволяють Росії активізувати використання та розширити площу використання військових кораблів і військових літаків не тільки в Чорноморському регіоні, але й в усьому Середземноморському басейні та за його межами.



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"Російські військові бази в тимчасовій окупованій Українській Автономній Республіці Крим широко використовуються в якості штабу для російських військ, що воюють у Сирії. Ми продовжуємо отримувати тривожні повідомлення про те, що Росія розміщує ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму та відновлює відповідну інфраструктуру", - сказано в заяві.



За словами української сторони, такі дії разом зі звичайним нарощуванням військової сили на півострові серйозно підривають міжнародне право, мир та безпеку.



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