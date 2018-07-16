Росія розміщує в анексованому Криму ударну авіацію, ракетні та зенітні комплекси - Порошенко

"Військово-стратегічна обстановка в Чорноморському регіоні є дуже напруженою", - сказав Президент.



За його словами, після незаконної анексії Криму спостерігається різке зростання ескалації напруги.



"Росія на незаконно окупованій території різко збільшила своє військове угрупування, вперше там розміщено ударну авіацію, новітні ракетні комплекси, новітні зенітні комплекси. Ми бачимо у складі Чорноморського флоту, незаконно розташованого в анексованому українському Севастополі, його посилено підводними човнами, новими військовими кораблями, озброєно далекобійними ракетами морського базування", - заявив Порошенко.



Як повідомляв УНН, Україна і НАТО закликають Росію припинити мілітаризацію Криму і припинити надавати підтримку бойовикам на сході України. Про це йдеться в заяві головуючого про відносини Україна-НАТО за підсумками засідання Північноатлантичної ради з Грузією і Україною.