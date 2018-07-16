Россия размещает в аннексированом Крыму ударную авиацию, ракетные и зенитные комплексы - Порошенко

"Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе являеться очень напряженной", - сказал Президент.



По его словам, после незаконной аннексии Крыма наблюдается резкий рост эскалации напряжения.



"Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военные группировки, впервые там размещено ударную авиацию, новейшие ракетные комплексы, новейшие зенитные комплексы. Мы видим в составе Черноморского флота, незаконно расположенного в аннексированом украинском Севастополе, его усиленно подводными лодками, новыми военными кораблями, вооружены дальнобойными ракетами морского базирования", - заявил Порошенко.



Как сообщал УНН, Украина и НАТО призывают Россию прекратить милитаризацию Крыма и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении председательствующего об отношениях Украина-НАТО по итогам заседания Североатлантического совета с Грузией и Украиной.