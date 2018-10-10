Украина представит в ООН проект резолюции по милитаризации Россией Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Действия Российской Федерации в Азовском море не должны оставаться без ответа международного сообщества. Пр этом заявила украинская делегация на общих дебатах Первого комитета ГА ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины в ООН.
"В этом году Россия пошла еще дальше. Расширение своего военного присутствия в Азовском море - это новый вызов, с которым мы имеем дело. Эта морская территория между Украиной и Россией сегодня становится более военизированной со стороны Российской Федерации, и это имеет последствия не только для морской торговли и поставок в Украину. Это также создает дополнительную военную угрозу для Украины и еще больше подрывает стабильность в более широком регионе", - говорится в заявлении.
Так, отмечается, что незаконное строительство и частичное открытие моста в Керченском проливе между Россией и временно оккупированным Крымом делает свой существенный вклад в эту угрозу.
"Мы твердо верим, что такие действия Российской Федерации не должны оставаться без ответа международного сообщества. По этой причине Украина планирует представить соответствующий проект резолюции, чтобы предотвратить дальнейшую милитаризации упомянутых территорий", - говорится в заявлении.
По словам украинских дипломатов, если не ответить на этот вызов сейчас, милитаризация Крыма может иметь далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, Азовском море или в целом в Южной Европе, но и в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Напомним, Украина заявила в ООН, что Россия размещает ядерное оружие в Крыму.