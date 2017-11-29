Україна випробує радіолокаційну станцію нового покоління

Як зазначив Президент, цей радар може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км, оновлюючи дані кожні 5 секунд, та супроводжувати цілі з надвисокою точністю.

Потужні можливості 80К6T дозволяють використовувати його з усіма зенітно-ракетними комплексами, які стоять на озброєнні ЗСУ, та як інформаційну ланку у підрозділах Повітряних Сил.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі передали Збройним силам України сучасну радіолокаційну станцію 79К6.