Україна випробує радіолокаційну станцію нового покоління

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" готує до випробувань 3D-радар 80К6Т, призначений для видачі цілевказівок засобам ППО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Як зазначив Президент, цей радар може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км, оновлюючи дані кожні 5 секунд, та супроводжувати цілі з надвисокою точністю.

Потужні можливості 80К6T дозволяють використовувати його з усіма зенітно-ракетними комплексами, які стоять на озброєнні ЗСУ, та як інформаційну ланку у підрозділах Повітряних Сил.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі передали Збройним силам України сучасну радіолокаційну станцію 79К6.

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