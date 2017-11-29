Украина испытывает радиолокационную станцию ​​нового поколения

Как отметил Президент, этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с высоким разрешением.

Мощные возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационную звено в подразделениях Воздушных Сил.

Как сообщал УНН, в Запорожье передали Вооруженным силам Украины современную радиолокационную станцию 79К6.