Украина испытывает радиолокационную станцию нового поколения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т, предназначенный для выдачи целеуказания средствам ПВО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Как отметил Президент, этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с высоким разрешением.
Мощные возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационную звено в подразделениях Воздушных Сил.
Как сообщал УНН, в Запорожье передали Вооруженным силам Украины современную радиолокационную станцию 79К6.